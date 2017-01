Mathieu Gallet, PDG de Radio France, élu président des Médias francophones publics

07:24

Le PDG de Radio France Mathieu Gallet a été élu à la présidence des Médias francophones publics, organisation internationale rassemblant dix grands groupes de radio et télévision francophones, et prendra ses fonctions le 1er mai, a indiqué vendredi le groupe public français.

Mathieu Gallet remplacera Gilles Marchand, qui a pris pris la tête du service public audiovisuel suisse. "Nous devons avoir une vision offensive au service du rayonnement de nos cultures francophones et des valeurs que défendent les médias de service public", a déclaré Mathieu Gallet dans un communiqué.

"Aujourd'hui, le numérique rapproche les radios et les télévisions, il gomme les frontières aussi entre les francophones, et nous permet d'apporter ensemble des réponses à des défis communs", a-t-il souligné.

Elu pour un mandat de deux ans renouvelable, Mathieu Gallet aura pour secrétaire général Eric Poivre, le directeur des programmes des chaînes de la RTBF.

Les MFP rassemblent 10 groupes de médias des pays francophones occidentaux: la RTBF (Belgique), la RTS (Suisse), TV5 Monde, Radio-Canada, Télé-Québec, TFO Médias (Canada), TV5 Québec Canada, France Médias Monde, Radio France et France Télévisions. L'organisation a pour mission de "développer les échanges entre radios et télévisions francophones publiques".

Les programmes produits par ses membres touchent chaque jour près de 290 millions de téléspectateurs et auditeurs dans le monde. Chaque semaine, les MFP coproduisent notamment "La librairie francophone" et "L'Actualité francophone", deux émissions diffusées sur France Inter, ICI Radio-Canada Première, La 1ère de RTS et La Première de la RTBF.