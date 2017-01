"Le direct part en live" sur C8: Revoir Cécile de France qui fait une bourde lors des César 2014 - Regardez

14:01

Jeudi soir, dans un documentaire intitulé "Quand le direct part en live", C8 revenait sur les moments les plus drôles et les plus marquants des émissions diffusées en direct.

Les téléspectateurs ont notamment pu (re)découvrir la bourde de Cécile de France.

Le 28 février 2014, la comédienne belge était alors la maîtresse de cérémonie des César depuis le théâtre du Châtelet, à Paris.

Au début, elle a réalisé un premier sketch. Pour cela, elle est descendue de la scène pour rencontrer les acteurs présents dans la salle : Scarlett Johansson, Guillaume Gallienne, Adèle Exarchopoulos...

Sauf qu'en voulant embrasser l'actrice, Cécile de France s'est dirigée vers... Léa Seydoux, qui lui dira qu'elle n'est pas Adèle.

Regardez

César 2014: Cécile de France fait une bourde et... par morandini