"Le direct part en live" sur C8: Revoir Cyril Hanouna, Jamel Debbouze et Michaël Youn qui s'invitent sur iTélé - Regardez

Jeudi soir, dans un documentaire intitulé "Quand le direct part en live", C8 revenait sur les moments les plus drôles et les plus marquants des émissions diffusées en direct.

Le 25 juin 2014, en pleine Coupe du Monde de football, Cyril Hanouna recevait Jamel Debbouze et Michaël Youn sur le plateau de " Touche pas à mon poste ".

Au cours du talk-show quotidien, l'animateur et ses deux invités ont décidé de faire une intrusion dans "20h foot", l'émission présentée par Pascal Praud, sur iTélé.

Le trio est alors entré sur le plateau en scandant "Allez les Bleus, allez les Bleus !".

Le journaliste tentera tant bien que mal de garder le contrôle de son antenne tout en gardant le sourire.

