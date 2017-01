Non, les Kids United ne se séparent pas ! Comment une fausse annonce a bouleversé les fans...

10:31

Hier, dans les colonnes de Paris Match , Jérémy Capron, le co-réalisateur des deux premiers albums des Kids United , annonçait la séparation du groupe.

"Leur troisième album, sur lequel des artistes majeurs viendront chanter, sortira cet été, puis ce sera terminé", explique-t-il.

Et d'ajouter : "J’ai dû baisser la tonalité de deux chansons à cause de la mue de Gabriel".

Une annonce qui a bouleversé de nombreux fans du groupe de jeunes chanteurs.

Mais, les Kids United ont tenu à très vite les rassurer sur Twitter . Ils ont démenti les propos parus dans l'hebdomadaire.

"Ah bon ?? Un jour peut être mais c'est pas prévu pour aujourd'hui", ont-ils déclaré sur le réseau social en ajoutant le hashtag "On reste dans la place".

Une information confirmée par un de leurs proches dans Le Parisien . "Il n'y a pas de séparation à annoncer", précise-t-elle au quotidien.

Les deux premiers albums de Gabriel, Erza, Gloria, Nilus et Esteban, intitulés "Tout le bonheur du monde" et "Un monde meilleur", se sont hissés en 3e et 4e position du classement des albums les plus vendus en 2016



