USA: Donald Trump a signé un premier décret contre l'emblématique loi "Obamacare"

07:39

07h14: Donald Trump, nouveau président des Etats-Unis, a signé un premier décret contre l'emblématique loi "Obamacare" de son prédécesseur, engageant la politique de rupture présentée plus tôt au monde dans un discours aux accents populistes et nationalistes.

Il s'agit d'un décret ordonnant aux diverses agences fédérales de "soulager le poids" de cette loi, réforme la plus emblématique de la présidence de Barack Obama, en attendant son abrogation et son remplacement, a expliqué Sean Spicer, porte-parole de l'exécutif.

Les caméras ont été invitées dans le Bureau ovale pour assister à la signature de ce document par le nouveau président républicain.

Cette loi de 2010, honnie des conservateurs en raison de son coût et de sa lourdeur administrative, vise à aider tous les Américains à souscrire à une couverture maladie.

La loi ne peut pas être effacée d'un coup de plume: le Congrès, à majorité républicaine, devra voter, selon un calendrier qui n'a pas encore été annoncé.

.

.

04h41: Plus de 200 personnes ont été interpellées à Washington , des gaz lacrymogènes ont été utilisés par la police et une voiture a été incendiée.

"Pas mon président ! Pas mon président !", hurlaient certains manifestants, tandis que de l'autre côté de la rue ses partisans chantaient "USA", "USA" à tue-tête.

02h12: président et son épouse Melania ont sacrifié à la dernière étape du rituel d'investiture en participant à des bals en leur honneur. Donald Trump et son épouse, robe de soirée couleur ivoire, ont dansé sobrement sur le tube immortalisé par Frank Sinatra, My Way. Le nouveau président américain a même fredonné quelques paroles de la chanson.

"Nous avons gagné et aujourd'hui a été un jour formidable", a-t-il lancé à ses partisans.

.

Vendredi 20 janvier 2017

.

20h20: Plus de 90 personnes qui manifestaient à Washington, théâtre de heurts en marge de l'investiture du nouveau président américain Donald Trump, ont été arrêtées, a annoncé la police de la capitale fédérale.

"Nous avons interpellé environ 95 personnes", a déclaré un porte-parole de la police de la ville, où environ 400 à 500 manifestants lançaient des projectiles sur les policiers en combinaison anti-émeute, non loin de la Maison Blanche.

20h14: De nouveaux heurts éclatent à Washington lors de manifestations anti-Trump



19h40: Les manifestations se poursuivent dans Washington en attendant la grande marche des femmes demain. Entre 200 et 300 manifestants anti-Trump défilent sur K Street.



19h30: Donald Trump et son épouse participent à un déjeuner au Capitole.



19h27: La même logique s'est appliquée aux comptes de la Première dame Michelle Obama (@FLOTUS), du vice-président Joe Biden (@VP) ou encore du porte-parole de l'exécutif Josh Earnest (@PressSec).

19h25: Au moment de la prestation de serment de Donald Trump, le compte @POTUS (acronyme de "President of the United States"), utilisé jusqu'ici par Barack Obama, a été transféré vendredi à son successeur républicain, 45e président de l'histoire américaine.

Le compteur du nombre de tweets a été remis à zéro mais pas celui du nombre d'abonnés. L'objectif affiché de l'exécutif américain était initialement qu'il conserve l'ensemble des abonnés (soit plus de 13 millions) mais, pour des raisons inexpliquées, ce chiffre s'élevait seulement à quelques millions.

Un nouveau compte, @POTUS44, rassemble tous les tweets envoyés par Barack Obama (près de 350) qui seront par ailleurs archivés.

19h20: Donald Trump signe ses premiers papiers en tant que Président

19h10: Barack Obama s'exprime depuis la base aérienne d'Andrews



"Michelle et moi, on a vraiment tiré le maximum de ces adieux".



"A travers tout ce processus, Michelle et moi, nous avons seulement été vos représentants"

"Nous avons juste été vos visages et vos voix. Il n'a pas été question de nous. Toujours de vous."

"Ce n'est pas un point final. C'est une virgule dans l'histoire continue qu'est l'Amérique"

"Cela a été le privilège de ma vie".

"Ca a été une chance immense pour moi"

"Nous espérons que nous allons poursuivre cette aventure"

18h45: L'appareil devait emmener Barack et Michelle Obama sur la base aérienne d'Andrews, près de la capitale fédérale, avant que le couple ne s'envole vers la Californie pour des vacances en famille à Palm Springs.

18h44: L'ex président américain Barack Obama et son épouse Michelle ont quitté vendredi Washington après huit ans à la Maison Blanche.

Le couple Obama a embarqué à bord d'un hélicoptère des Marines stationné au pied du Capitole, où son successeur Donald Trump venait de prêter serment comme 45e président des Etats-Unis.

18h23: Discours de Donald Trump:

"C'est une passation de pouvoir qui part de Washington pour revenir à vous, le peuple des Etats-Unis.

Pendant trop longtemps, une petite élite de notre capitale a pu profiter des ors de la République, mais pas le peuple. Washington a prospéré, mais le peuple n'en a pas profité. (...)

Nous ramènerons l'emploi, nous rétablirons nos frontières !

Nous allons acheter américain et embaucher américain ! (...)

Nous n'accepterons pas une classe politique qui se contente de paroles sans jamais agir pour redresser la situation. Le temps du bavardage est dépassé.

Le moment est venu de passer de la parole à l'action ! (...)

Que nous soyons blanc ou noir, c'est le même sang du patriotisme qui coule dans nos veines.

Nous saluons tous le même drapeau américain.

Un enfant qui né aux USA, où qu'il soit né toujours sous le même ciel. (...)

Nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur.

A partir d'aujourd'hui ce sera l'Amérique d'abord !"

"

18h00: Donald Trump est officiellement le nouveau Président des Etats-Unis

Donald Trump prête serment sur sa bible personnelle et celle d'Abraham Lincoln.

«Moi Donald J. Trump, je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et de préserver, protéger et défendre au mieux de mes capacités la Constitution des États-Unis.»

Au moment de la prestation de serment des sifflets se sont fait entendre dans la foule.

.

.



17h56: Mike Pence a prêté serment et il est officiellement Vice-Président



17h32: La cérémonie officielle vient de commencer



17h26: Arrivée de Donald Trump pour la cérémonie d'investiture avec un visage grave



.



.

17h24: Melania Trump arrive sous les applaudissements



.



.

17h10: François Hollande a dénoncé à Gérardmer (dans les Vosges) le protectionnisme économique prôné par "celui qui prête serment" à Washington, évoquant sans le nommer le président élu américain Donald Trump, son "possible collègue".

Fermer les frontières comme le recommandent certains, "dont celui qui prête serment" à Washington, qui voudrait "des taxes ou des droits" pour "empêcher un certain nombre de produits de venir aux États-Unis", reviendrait à remettre "en cause (le) travail", a mis en garde le chef de l'État au cours de la visite d'une entreprise textile.

17h04: Donald Trump et Barack Obama sont ensemble au Capitole



.



.

17h02: Les incidents se poursuivent à Washington

Anti-Trump protesters can be seen smashing windows in Washington on the day of his inauguration https://t.co/Yq5d4v3D8A — Sky News (@SkyNews) 20 janvier 2017

16h51: Le couple Clinton vient d'arriver au Capitole - Hillary très tendue visiblement

16h48: Barack Obama et Donald Trump quittent ensemble la Maison Blanche et sont dans la même voiture



.



.

16h47: Des centaines de manifestants sont dans les rues et la police prend position



16h41: Incidents sporadiques en cours entre anti-Trump et police à Washington

.



.

16h01: Melania Trump et son mari ont apporté un cadeau pour les Obama, dans une boîte provenant de chez le joaillier Tiffany, selon le Guardian

15h47: Donald Trump et son épouse Melania viennent d'arriver à la Maison Blanche.

Ils sont reçus par Barack et Michelle Obama.

.

.

15h35: Donald Trump vient de quitter l'église avec sa femme

15h21: Barack Obama vient de quitter le bureau ovale pour la dernière fois

15h10: Au total 28.000 agents sont mobilisés pour la sécurité.

Selon le département à la Sécurité intérieure, il « n’y a pas de menace spécifique » mais les autorités se préparent à tout, y compris à une attaque au camion comme à Nice et à Berlin.

Des barrières en béton ont été érigées et les drones sont interdits.

15h08: L'usage veut que les anciens présidents assistent à la cérémonie.

Trois d'entre eux seront au Capitole aujourd'hui pour voir Donald Trump prêter serment (outre, bien sûr, la famille Obama): Jimmy Carter, Bill Clinton - et son épouse, Hillary Clinton, candidate malheureuse face à Donald Trump en novembre dernier - et George W. Bush.

Le père de ce dernier, 92 ans, est en ce moment hospitalisé après une pneumonie. Six responsables religieux ont également été invités à lire une prière ou un texte.

La France est représentée par son ambassadeur Gérard Araud.

14h41: Donald Trump et son épouse viennent de quitter Blair House pour l'église

14h33: Donald Trump, accompagné de Melania, est en train de se rendre à la St John Church

14h14: "Tout commence aujourd'hui", écrit Donald Trump sur Twitter

Donald Trump doit prêter serment à 18 heures, heure de Paris.

Le milliardaire a prévu d'utiliser la bible d'investiture de l'ancien président Abraham Lincoln ainsi que la bible que sa mère lui avait donnée à la fin de son catéchisme en 1955. I

l sera investi par le président de la Cour suprême, John Roberts.

Le nouveau président des Etats-Unis doit ensuite parader dans Washington. Donald Trump et son vice-président, Mike Pence, défileront sur plus de deux kilomètres le long de la Pennsylvania Avenue, qui relie le Capitole à la Maison Blanche.

Ils seront suivis par quelque 8 000 personnes représentant divers groupes : les différents corps d'armée, des fanfares de lycées et d'universités, des corps à cheval, des représentants des secours, des anciens combattants et même une brigade de tracteurs.

.

Une investiture à vivre en direct sur jeanmarcmorandini.com

.



Le photographe de Barack Obama témoigne après... par morandini