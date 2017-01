L’acteur star de la série "NCIS: Los Angeles", Miguel Ferrer, est décédé à 61 ans après un combat contre le cancer

07:48

L’acteur Miguel Ferrer, connu pour son rôle dans la série "NCIS : Los Angeles" est décédé.

Âgé de seulement 61 ans, le comédien a succombé à un cancer.

« Nous venons de perdre un membre de notre famille, c’était un homme doté d’un talent énorme, avec une présence dramatiquement puissante à l’écran, un sens de l’humour formidable et un cœur énorme.

Nos pensées vont vers sa femme Lori, ses fils et toute sa famille. Il va terriblement nous manquer », a déclaré dans un communiqué, R. Scott Gemmill, showrunner de la série NCIS : Los Angeles.

Miguel Ferrer est apparu dans plusieurs séries diffusées en France : Preuve à l’appui, NCIS : Los Angeles, ou encore Desperate Houseviwes. L’acteur avait aussi joué dans la série mythique Twin Peaks, de David Lynch.

Il était prévu au casting de la saison 3, qui doit sortir cette année.

Il avait également prêté sa voix dans des dessins animés dont Le Roi lion 2.

Son cousin George Clooney, qui avait travaillé avec lui sur And They Are Off (1982), The Harvest (1992) et le tout premier épisode d'Urgences en 1994, a réagi à sa disparition dans les pages de Variety :

"Ce jour va marquer un tournant majeur dans l'histoire de notre monde, et c'est en cette journée que Miguel Ferrer a perdu son combat contre le cancer de la gorge.

Mais sa famille se souviendra de lui.

Miguel a rendu le monde plus lumineux et plus drôle, et sa disparition a un tel impact que les événements du jour (pourtant majeurs) ne tiennent pas la comparaison.

Nous t'aimons Miguel.

Nous t'aimerons toujours".

