Apple et Amazon mettent fin à leur obligation d'exclusivité dans les audiolivres

12:04

Apple et Amazon ont mis fin le 5 janvier à leur obligation d'exclusivité pour la fourniture et la distribution de livres audio, dans la ligne de mire des autorités allemande de la concurrence et de Bruxelles, a annoncé la Commission européenne.

"Cette mesure devrait renforcer la concurrence dans le secteur de la distribution d'audiolivres téléchargeables en Europe", s'est félicité l'exécutif européen dans un communiqué.

L'accord d'exclusivité obligeait Apple à se fournir uniquement auprès d'Audible, filiale d'Amazon, pour proposer des livres audios sur sa plateforme de téléchargement iTunes.

A l'inverse, Audible s'engageait "à ne pas fournir de plateformes de musique numériques autres que l'iTunes Store d'Apple", détaille la Commission.



