12:15

Johnny Depp a reçu à Los Angeles aux People Choice Awards, le prix de la personnalité préférée du public. Très ému, l'acteur a prononcé un discours touchant.

"Je suis venu ici, pour vous, le public qui, dans les bons comme dans les mauvais moments vous le savez, m'avez soutenu et avez cru en moi. Merci. Vous m'avez encore invité ici ce soir. J'apprécie beau­coup."

Et d'évoquer à demi-mots son douloureux divorce avec Amber Heard. "J'ai été vraiment très touché par votre gentillesse et la façon dont vous nous avez soutenus, ma famille et moi-même, ce qui explique pourquoi ma présence devant vous pour vous remercier est particulièrement lourde de sens pour moi".

Enfin, le comédien a rendu hommage à sa mère, décédée en mai 2016 : "On les a eus, Betty Sue", a-t-il lancé en brandissant sa récompense.



Très ému, Johnny Depp évoque son divorce lors... par morandini