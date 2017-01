Beyoncé soutient la Women’s March contre Donald Trump et appelle ses fans à manifester

15:01

Beyoncé a appelé sur son compte facebook à la marche anti-Trump organisée samedi prochain à Washington D.C. et dans de nombreuses villes à travers le monde.

"Million Women March", est une grande manifestation dont l'ambition est de rassembler des centaines millions de femmes pour protester contre l'entrée en fonctions de Donald Trump.

«Ensemble, nous élevons nos voix en tant que mères, artistes et activistes. En tant que citoyens du monde nous pouvons faire en sorte que nos voix soient entendues et sensibiliser les autres sur des actions et des changements positifs réellement importants» a écrit l'artiste .

Des manifestations auront aussi lieu à Paris au départ du Champs de mars.



