Election présidentielle: Un sondage donne Marine Le Pen gagnante du 1er tour

Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria, Marine Le Pen arrive en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, avec un peu plus de 25% des intentions de vote, et se qualifierait pour le second tour.

La présidente du Front National devance François Fillon, qui est en recul avec entre 23 et 25% des votes, ainsi que Emmanuel Macron en progression.

Enquête réalisée par internet du 10 au 15 janvier auprès d'un échantillon de 15.921 personnes inscrites sur les listes électorales, dont 10.986 certaines d'aller voter à l'élection présidentielle, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 0,3 à 1 point.

Rappelons que les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication de l'état des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.



