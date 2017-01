La fiction française a écrasé sa rivale américaine en 2016, selon une étude de Médiamétrie

14:01

La fiction française a remporté à la télévision française une victoire écrasante sur la fiction américaine en 2016: dans le top 10 des meilleures audiences fictions de l'année figurent 9 françaises (contre 1 américaine) dont les 7 meilleures, selon une étude Médiamétrie.

Il n'y avait que 7 fictions nationales dans ce même top en 2015, 6 en 2014 et 5 en 2013. La fiction française s'impose aussi par rapport aux autres programmes: sur les 50 meilleures audiences télé, 20 programmes étaient des fictions françaises contre 15 en 2015, 2 en 2014 et 0 en 2012.

Les fictions françaises ont devancé le sport (13 programmes) malgré la tenue des jeux Olympiques et de l'Euro de football, et dans le seul genre fiction, 9 des 10 les plus regardées étaient françaises, a ajouté Médiamétrie, à l'occasion de la présentations du festival de Luchon, dédié aux créations télévisuelles.

Parmi les plus grands succès, 10 fictions nationales ont dépassé la barre des 6 millions de téléspectateurs en 2016, dont "Le Secret d'Elise" (8,3 millions de téléspectateurs en moyenne, sur TF1) et "Flic tout simplement" (6,5 millions, France 2).

Selon une enquête réalisée en décembre 2016 par internet auprès de 1.424 personnes âgées de 15 ans et plus, les fictions françaises sont décrites comme réalistes et qui abordent des sujets de société, avec des séries comme "Plus Belle La vie" (France 3) ou "Clem" (TF1). Plus d'un quart (29,4%) désire davantage de fiction française dans les grilles et 4 sur 10 considèrent qu'il y a trop de fictions US. Le replay se généralise : 56,9% des téléspectateurs ont déjà regardé une fiction française en replay.

Par exemple, 1,1 million de téléspectateurs en moyenne ont regardé les épisodes du "Secret d'Elise" (TF1) en replay, le record d'audience du replay tous genres confondus. Sur les 3 écrans internet - ordinateur, smartphone et tablette - 92 des 100 meilleures diffusions sont françaises, et 85% des téléspectateurs regardent au moins 2 épisodes à la suite et 40% au moins 3. Chez les 15-24 ans, ces pourcentages montent à respectivement 90% et 59%.

Concernant leurs genres préférés, les Français restent friands de comédies et de fictions policières, pour les deux-tiers des sondés. D'où le succès de comédies comme "Sam" (7,2 millions de téléspectateurs en moyenne, TF1) ou "Scènes de Ménages" (5,2 millions, M6) et des policiers/thrillers comme "Meurtres et Crimes à" (4,7 millions, France 3) ou "Jour polaire" sur Canal+, meilleure audience fiction de la chaîne.

Les fictions fantastiques, d'épouvante ou de science-fiction restent plus appréciées quand elles sont américaines, mais les fictions françaises historiques, comédies et comédies dramatiques sont plébiscitées.



