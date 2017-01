Audiences prime: Le débat de la primaire de la gauche perd 750.000 téléspectateurs sur France 2 par rapport à celui sur TF1

09:06

TF1 diffusait "Section de recherches". La série française a attiré 5.393.000 téléspectateurs et 23.7% de parts de marché.

France 2 proposait le troisième débat de la primaire de la gauche.

Présenté par David Pujadas, Léa Salamé et Fabien Namias, il a réuni 3.074.000 téléspectateurs et 15% de parts de marché.

A titre de comparaison, le premier débat de la gauche, diffusé sur TF1 jeudi dernier, avait attiré 3.828.000 téléspectateurs et 18,3 % de parts de marché .

Et le deuxième, programmé dimanche dernier à 18h sur BFMTV et iTélé, 1.745.000 téléspectateurs et 7,9 % de parts de marché .

M6 misait sur une série américaine. "Limitless" a réuni 2.399.000 personnes, soit 9.9% de parts de marché.

France 3 proposait un film. "Un crime au paradis" a convaincu 2.328.000 téléspectateurs, soit 9.4% du public.

La série américaine "Limitless" arrive le jeudi... par morandini