La série américaine "This is us" renouvelée pour deux saisons supplémentaires

16:30

La série " This is us " aura droit à deux saisons supplémentaires.

Selon Variety , la chaîne NBC a décidé de commander une deuxième et troisième saison.

Celles-ci seront composées de dix-huit épisodes chacune.

Lancée en septembre dernier, "This is us" suit le quotidien de quatre personnes nées le même jour.

Au casting, les téléspectateurs retrouvent Milo Ventimiglio, Mandy Moore, Sterling K. Brown et Justin Hartley.

Il y a quelques semaines, Canal Plus a annoncé avoir fait l'acquisition de la série américaine .

.



THIS IS US - Official Trailer - NBC Fall Shows... par morandini