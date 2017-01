Audiences radios matinée - Courbet progresse fortement sur RTL - Nagui monte sur Inter - Joubert perd encore 120.000 sur Europe 1

11:03

jeanmarcmorandini.com poursuit son analyse des audiences radios après les chiffres dévoilés ce matin par Médiamétrie, et nous allons maintenant détailler les matinées, un des points forts pour les rentrées publicitaires des stations de radios.

Comme le veulent les règles en radio les comparaisons se fonr par rapport à la même période l'année précédente pour ne pas fausser les analyses en raison des congés où des conditions climatiques.

Honneur aux gagnants, tout d'abord avec RTL entre 9h30 et 11h et J ulien Courbet qui progresse fortement en gagnant plus de 210.000 auditeurs sur RTL et qui désormais affiche 1.400.000 auditeurs en moyenne selon Ozap..

Stéphane Bern, juste après progresse plus lentemen t mais progresse tout de même avec 37.000 auditeurs de gagnés soit un million de personnes à l'écoute.

Sur France Inter, Nagui est également en légère hausse en gagnant 16.000 auditeurs soit 880.000 personnes.

De leur côté, " Les grandes gueules" sur RMC devancent Europe 1 pendant trois heures même si l'émission est en recul de 16.000 auditeurs avec 776.000 personnes à l'écoute.

En face Europe 1 fait donc grise mine.

Ozap qui publie les chiffres détaillés indique que "Le grand direct des médias" de Thomas Joubert est encore en recul entre 9h et 10h30 et perd plus de 120.000 auditeurs par rapport à l'année dernière et se retrouve désormais loin du million à 815.000 auditeurs.

Christophe Hodelatte qui a occupé le 10h30/11h30 pendant le sondage est également en baisse en comparaison à la même période l'année dernière où Jean-Marc Morandini occupait la case.

Pour mémoire, Europe 1 a d'ores et déjà réagi en supprimant 30 minutes au Grand Direct de Thomas Joubert et a déplacé Christophe Hondelatte à 13h15 depuis le début janvier espérant ainsi enrayer la chute.





