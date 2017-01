Suite aux nombreuses rumeurs qui circulent, Pierre Palmade explique les raisons de son absence aux Enfoirés cette année

11:21

Deux jours après avoir annoncé qu'il ne serait pas présent aux Enfoirés , Pierre Palmade a adressé un message à ses abonnés sur son compte Facebook .

L'humoriste a expliqué les raisons de son absence cette année.

"On me dit que mon absence aux Enfoirés cette année suppose que je ne vais pas bien ! Je rassure ceux qui m'aiment : Tout va bien", explique-t-il dans son message.

Et d'ajouter : "Je suis juste en pleine écriture avec mon copain Max Boublil pour préparer mon prochain spectacle, et j'avance aussi sur d'autres projets.

Bref, les Enfoirés c'était compliqué cette année !".

Pierre Palmade précise qu'il est présent "tous les ans depuis 1993. J'ai un mot d'excuse".

"On se concentre sur le positif, il y a plus inquiétant comme événement en ce moment dans le monde", conclut-il.

Rappelons qu'une autre personnalité n'est pas présente, cette année, dans la troupe des Enfoirés : Mimie Mathy. La comédienne avait indiqué qu'elle ne serait pas sur la scène "pour des raisons de santé" : elle doit se faire opérer .

Pour cette nouvelle édition, Grégoire et Mc Solaar ont composé le titre - "Une chanson pleine d'espoir" - chanté par une trentaine d'artistes. Les spectateurs découvriront deux nouveaux venus : Amir et Kendji Girac. Julien Clerc et Garou seront quant à eux de retour.

Comme tous les ans, TF1 diffusera le spectacle au cours du mois de mars.

