Audiences radio après-midi: Triomphe de Ruquier sur RTL - France Inter progresse fortement - Sublet toujours faible sur Europe 1

On savait que Laurent Ruquier se portait bien, mais on ne pensait pas que ses audiences déjà très hautes pouvaient encore progresser de façon spectaculaires !

Et pourtant, c'est le cas, selon les audiences Médiamétrie diffusées ce matin, il gagne encore 126.000 auditeurs sur un an sur RTL, et se retrouve donc à 1.400.000 auditeurs selon les détails communiqués par Ozap.

France Inter progresse également de 17h à 18h avec "Si tu écoutes j'annule tout", avec Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice qui gagne 191.000 personnes en un an soit 839.000 fidèles en moyenne.

Alessandra Sublet est elle la victime ces progressions et perd 181.000 auditeurs sur un an en comparaison aux audiences de Cyril Hanouna, et la radio de la rue François 1er doit se conter de 239.000 personnes.

A noter que la station qui avaient plusieurs indices concernant ces mauvais scores a décidé dès début janvier de modifier sa grille en déplaçant l'animatrice de TF1 à 15h30 et en réduisant l'émission à 1h30.



