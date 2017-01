Netflix annonce le plus important gain trimestriel d'abonnés jamais enregistré depuis son lancement

14:01

Netflix a annoncé le plus important gain trimestriel d'abonnés jamais enregistré depuis le lancement de son service de vidéo en ligne en streaming il y a dix ans, propulsant son action vers de nouveaux records historiques.

La société américaine revendiquait 93,80 millions d'utilisateurs fin décembre, ce qui représente une augmentation de 7,05 millions en trois mois, dépassant largement sa prévision de +5,20 millions communiquée en octobre.

"C'était le plus gros trimestre en termes d'additions nettes de notre histoire, et cela a été soutenu par des gains solides à la fois aux Etats-Unis et à l'international", s'est félicitée la direction de l'entreprise dans sa lettre trimestrielle aux actionnaires.

Au quatrième trimestre, Netflix a gagné 1,93 million d'abonnés aux Etats-Unis et 5,12 millions à l'étranger, où il met actuellement les bouchées doubles et où se trouvent désormais 47% de ses utilisateurs. Le groupe se montre en outre optimiste pour le premier trimestre 2017.

Il espère augmenter son audience de 5,20 millions de personnes supplémentaires, dont 3,70 millions à l'international. Dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York, l'action Netflix grimpait de plus de 8% vers 21H45 GMT. Si cet envol se confirmait jeudi en séance officielle, le titre pourrait enregistrer un nouveau record historique.

Sur le plan financier, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires progresser de 36% à 2,48 milliards de dollars au quatrième trimestre, et de 30% à 8,83 milliards sur l'ensemble de l'année 2016.

Le bénéfice net est en hausse de 55% à 67 millions de dollars au dernier trimestre, et de 52% à 123 millions sur toute l'année.



