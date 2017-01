Les parents inquiets après la découverte de moisissures dans "Sophie la girafe", un des jouets préférés des bébés

07:26

Des photos montrant l'intérieur plein de moisissures de "Sophie la girafe", l'un des jouets préférés des bébés, font le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs heures, certains évoquant à la fois de mauvaises odeurs, mais également un éventuel danger" pour les enfants qui mettraient ce jouet connu de tous les parents à la bouche.

C'est une dentiste pour enfant qui a fait cette découverte alors qu'elle nettoyait le jouet.

Attirée par une odeur de moisissure, elle l'a ouvert et découvre alors une surface couverte de moisissures.

Déjà en février dernier, une utilisatrice d'Amazon publiait un message d'alerte :

"Attention si vous avez un bébé baveux, de l'humidité peut se former dans le trou et vous finirez avec de la moisissure !", photo à l'appui.

En cause, un trou d'aération, par lequel s'infiltrerait de l'humidité, à cause du contact régulier avec l'eau et la bave.

Il semblerait que la moisissure retrouvée dans le jouet soit due à l'humidité qui se serait infiltrée par le trou d'aération.

Le fabricant de la célèbre girafe, la société française Vulli, a rapidement réagi à la polémique.

"Il est important de rappeler que Sophie la Girafe est composée à 100% de gomme naturelle, et que les conditions de nettoyage doivent être attentivement respectées.

Comme indiqué sur l'emballage et dans la notice d'utilisation à l'intérieur du paquet, nous recommandons de nettoyer la surface de Sophie la Girafe avec un chiffon humide", explique Vulli dans un communiqué.





Maker of Sophie the Giraffe respond to parents’ mould fears #Vulli https://t.co/xXkXD4w5Rt pic.twitter.com/nHpNIjVHwf — Herts Baby (@HertsBaby) 17 janvier 2017

PHOTOS | Des parents inquiets inspectent le jouet «Sophie la Girafe»: https://t.co/AevUSZByCn — ChrisProlls (@chaussisfamily) 17 janvier 2017



Les parents inquiets après la découverte de... par morandini