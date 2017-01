La mère biologique de Zahara, la fille adoptive d'Angelina Jolie et Brad Pitt, souhaite la rencontrer

16:00

La mère biologique de Zahara, la fille adoptive d' Angelina Jolie et Brad Pitt, est vivante et souhaite la rencontrer.

Elle explique dans les colonnes du Daily Mail être tombée enceinte à la suite d'un viol. Par la suite, elle a dû abandonner son bébé. Aujourd'hui elle souhaite pouvoir lui parler. "Je veux juste qu'elle sache que je suis vivante et j'aimerais être autorisée à lui parler. Je ne veux pas récupérer la garde de ma fille mais juste être en contact avec elle et pouvoir l'appeler et lui parler de temps en temps".

Mentewab Dawit Lebiso dit tout son admiration pour Angelina Jolie : "Angelina a été plus une maman que je ne l'ai jamais été, dit-elle encore. Elle est à ses côtés depuis qu'elle était un bébé mais ça ne signifie pas qu'elle ne me manque pas. Elle me manque tout le temps. Je pense à elle tous les jours et je m'imagine sa voix ou son visage. Je connais sa date d'anniversaire mais je suis triste ce jour-là car je ne peux pas le fêter avec elle. J'aimerais tant être à ses côtés pour son anniversaire ou d'autres jours spéciaux" admet-elle.



