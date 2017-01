Le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens en colère contre "Scènes de ménages" sur M6 - La chaîne répond

15:11

Le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens est en colère contre la série d' M6 , "Scènes de ménages".

La raison ? Depuis août 2015, un nouveau couple a intégré le casting : Camille, professeur de yoga, et Philippe, pharmacien.

Dans un courrier adressé à la chaîne en octobre dernier, Isabelle Adenot, la présidente, a tenu à faire part de "[son] étonnement" après avoir été saisi par des confrères.

"Ils nous ont fait part de leur stupéfaction quant à l'apparition du nouveau personnage, dont certains propos et plus largement sketchs, dévalorisent, voire ridiculisent, la profession de pharmacien", précise le message.

Et d'ajouter "comprendre le ton humoristique de la série, mais cela ne doit pas pour autant se faire au détriment de la profession".

"Je tiens à attirer votre attention sur le fait qu’en véhiculant ainsi une image négative et dévalorisante du pharmacien d’officine, ces scènes risquent d’altérer la perception du public envers un professionnel de santé qualifié et consciencieux, dont la vocation est d’apporter quotidiennement son expertise au service des patients et de la santé publique", continue Isabelle Adenot.

Aujourd'hui, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens a reçu une réponse de la part de M6 .

La chaîne précise que la série est "une oeuvre de fiction humoristique reposant sur des scènes de ménages du quotidien à travers quatre couples de générations différentes".

"A l’instar de tous nos personnages, les caractères de Camille et Philippe sont exagérés afin d’atteindre leur fonction comique. C’est dans ce contexte que certains sketches du personnage de Philippe abordent avec humour ou de manière caricaturale sa profession de pharmacien" , a indiqué Yann Goazempis, directeur de l'unité fiction et humour du groupe.

Surpris par leur courrier, M6 ne croit pas que les sketchs peuvent "avoir eu pour effet d'alterer la perception du public vis-à-vis de la profession de pharmacien et encore moins de la compétence de ses membres".

