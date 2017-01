Les femmes restent sous-représentées à la télévision, selon un baromètre de la diversité dévoilé par le CSA

Les femmes restent sous-représentées à la télévision: elles sont 36% à prendre la parole à l'écran alors qu'elles représentent 52% de la population française, indique mercredi le CSA dans la version 2016 de son baromètre de la diversité C'est moins qu'en 2015 où elles étaient 37%, et au même niveau qu'en 2014 (36%).Par catégories de programmes, la présence de femmes a baissé en 2016 dans les magazines et documentaires (32% des prises de parole) et la fiction (35%), notamment la fiction française récente (37% en 2016 contre 41% en 2014).Il y a en revanche un peu plus de femmes dans les divertissements (41%), l'information (37%) et le sport (17%), note le CSA.S'agissant du rôle des femmes, elles sont un peu plus mises en avant dans des rôles "secondaires"(35%) que dans des rôles d'héroïnes (33%) ou "principaux" (33%).Si le taux de femmes héroïnes est en hausse dans les fictions (28% en 2016 contre 25% en 2014), il est en baisse dans les magazines et documentaires (27% en 2016 contre 33% en 2014) ainsi que dans l'information (46% en 2016 contre 51% en 2014).