Égypte : L'ex-star du football Mohamed Aboutrika fiché "terroriste" par les autorités

15:00

Un tribunal du Caire a inscrit l'ex-star du football Mohamed Aboutrika sur une liste des organisations et des personnes considérées comme " terroristes " par les autorités, ont indiqué mardi son avocat et un responsable judiciaire. M. Aboutrika, qui a brillé en sélection nationale, a été l'un des plus grands footballeurs africains de son époque.

L'ancienne vedette du club cairote Al-Ahly a pris sa retraite en 2013. Il est soupçonné par le gouvernement d'avoir financé la confrérie interdite des Frères musulmans, classée fin 2013 "organisation terroriste".

Selon une loi anti-terroriste adoptée en 2015 par le pouvoir du président Abdel Fattah al-Sissi, les personnes qualifiées de "terroristes" sont frappées d'une interdiction de quitter le territoire, leur passeport leur est retiré et leurs avoirs gelés.



