W9 dévoile le nom des candidats qui participeront aux "Marseillais South America", bientôt diffusés sur la chaîne

11:21

Dans les prochaines semaines, W9 lancera "Les Marseillais South America".

Après les Etats-Unis, l’Asie, l’Europe et l’Afrique, les Marseillais s’envolent pour l’Amérique du Sud et posent leurs valises à Buenos Aires.

Sur place, les candidats ne seront pas au bout de leurs surprises : les amitiés vont être fortement remises en question, les ex vont se révolter et prendre le pouvoir et les coups de foudre plus inattendus les uns que les autres vont se multiplier.

Avant le lancement du programme, la chaîne a dévoile le nom des candidats qui seront dans ce programme.

Julien, Jessica, Montaine, Carla, Kevin, Stéphanie, Paga, seront rejoints par cinq nouveaux : Jessy, Léa, Matthieu, Xavier et Manon.

Côté professionnel, les Marseillais vont bien tenter de percer dans leur domaine respectif : DJ, mannequin, barman... Ils s’essaieront aussi aux métiers les plus typiques : éleveur de lamas, animateur de camps naturiste…

Cette année encore, les Marseillais vont devoir montrer leur professionnalisme et leur sérieux pour éviter un « retour en France ».

