La Porsche de Florent Pagny a été retrouvée par des militaires abandonnée en Eure et Loir, 5 jours après avoir été dérobée

10:22

Moins d'une semaine après le vol de la Porsche 911 de Florent Pagny , les policiers ont retrouvé le véhicule du chanteur hier soir à Mézières en Drouais, en Eure et Loir.

Selon Le Parisien , ce sont des militaires qui l'ont découvert, après la diffusion d'une photo de ce modèle.

Les gendarmes chargés de l'enquête se sont rendus dans la commune afin de faire des relevés pour identifier les malfaiteurs.

"Ce serait une bonne chose qu'on les arrête car le secteur de Montfort L'Amaury est sensible. Beaucoup de gens célèbres et fortunés y résident et, toutes les dix minutes, on y croise des voitures qui valent 50 000 €", précisent une source à nos confrères.

Pour mémoire, dans la nuit de samedi à dimanche, Florent Pagny s'est fait agresser à Montfort-L'Amaury par des voleurs se faisant passer pour des policiers.

Sous la menace d'une arme, ils lui ont dérobé sa Porsche.

