Jean-Luc Reichmann: "Nous avons vécu des moments très douloureux avec Christian aux 12 coups de midi"- Regardez

10:15

Hier soir, Jean-Luc Reichmann était l'invité d'Anne-Sophie Lapix dans "C à vous" sur France 5.

L'animateur est revenu sur le message qu'il a posté sur Facebook rendant hommage à Christian, le grand champion des "12 coups de midi" sur TF1, avant son élimination.

Jean-Luc Reichmann s'est laissé aller à quelques confessions, et notamment des moments "douloureux" que lui et le célèbre candidat du jeu ont vécu.

"C'est mon coeur qui a parlé avant toute chose. Je vais vous dire un truc que je n'ai jamais dit. J'ai eu un moment très difficile et très douloureux. Christian a eu des moments très douloureux.", a-t-il confié.

Et d'ajouter: "J'ai perdu mon papa pendant l'émission. Le lendemain matin, une des premières personnes qui m'a envoyé un message , c'est Christian. Donc là, il n'y a plus de polémique, il y a un homme qui parle à un autre homme."

"J'étais le lendemain sur le tournage de "Léo Mattéi" , j'ai tenu à y être. C'est un des premiers qui m'a envoyé un message. C'est l'homme qui parle. A un moment, je suis à Nantes avec l'équipe de France de handball, j'écris mon petit texte pour Christian, je dégaine un peu vite, voilà, c'est l'homme qui a parlé à l'homme."

Regardez



Jean-Luc Reichmann revient sur la polémique... par morandini