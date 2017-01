Donald Trump confond sa fille Ivanka avec une jeune Anglaise sur Twitter ... et la rend célèbre!

11:02

Donald Trump a félicité par erreur une autre Ivanka au lieu de sa fille sur Twitter. Cette anglaise, qui en a profité pour lui dire ce qu'elle pensait de son climato-scepticisme.

Donald Trump a repris à son compte un tweet d'un kinésithérapeute du Massachussets, identifié par les médias américains comme Lawrence Goodstein, qui félicitait @Ivanka, soulignant qu'elle était "formidable, une femme qui a du caractère et de la classe".

Trump a repris le message à son compte, oubliant apparemment que le compte Twitter de sa fille n'est pas @Ivanka mais @IvankaTrump.

Le compte @Ivanka appartient en fait à Ivanka Majic, une consultante numérique de la ville balnéaire de Brighton, ex-responsable numérique pour le parti travailliste, selon le quotidien The Guardian.

En voyant le message de Trump, elle a répliqué à ses compliments involontaires en lui lançant sur Twitter: "Et vous, vous êtes un homme aux formidables responsabilités. Puis-je suggérer plus d'attention sur Twitter et plus de temps à s'informer sur le changement climatique"? "C'est mon quart d'heure de gloire et c'est comme ça que j'ai décidé de l'utiliser", a expliqué au quotidien britannique Mme Majic, qui a vu son nombre de "followers" sur Twitter plus que doubler en quelques heures, à plus de 5.400.



Ben Affleck est-il inquiet de la Présidence de... par morandini