Le Président Barack Obama gracie l'ex-soldat Chelsea Manning, condamnée dans l'affaire WikiLeaks à 35 ans de prison

07:25

Barack Obama a commué la peine de Chelsea Manning, condamnée à 35 ans de prison pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels au site WikiLeaks. Elle sera libérée en mai, a fait savoir la Maison Blanche

Le 30 juillet 2013, le soldat Manning avait été reconnue coupable de vingt chefs d'accusation, tels qu'espionnage, fraude et vol de documents diplomatiques et militaires confidentiels par la cour martiale du tribunal de Fort Meade (Etats-Unis).

L'ancien soldat de 25 ans avait en revanche été acquittée pour le chef d'accusation le plus lourd, "intelligence avec l'ennemi". Louée par ses partisans pour avoir dévoilé selon eux les abus des Etats-Unis en Irak et en Afghanistan, Chelsea Manning a été jugée pour avoir mis son pays et ses compatriotes en danger.

L'ancienne militaire, transgenre et auparavant connue sous le nom masculin de Bradley Manning, a ainsi été raccourcie.

Elle avait tenté de mettre fin à ses jours en octobre, après une première tentative de suicide en juillet.

.



Le photographe de Barack Obama témoigne après... par morandini