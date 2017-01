Thierry Ardisson élu meilleur intervieweur de 2016 reçoit le Prix Philippe Caloni

18:38

Ce mardi soir, Thierry Ardisson , Lauréat du Prix Philippe Caloni 2016, recevra le prix de l’Intervieweur de l’année.

Pour la dixième édition du Prix, le Jury a tenu à distinguer l'animateur et producteur pour ses qualités d’intervieweur dans l’émission « Salut les Terriens ! » qu’il a coproduite et présentée sur Canal+ tous les samedis à 19h10 de septembre 2006 à juin 2016, avant d'être transférée en septembre 2016 sur C8, et diffusée le samedi à 19H05.

Thierry Ardisson confie dans une interview: "Je suis très content de l’avoir, je ne vois pas ce que l’on aurait pu me donner d’autre comme prix ! Plus sérieusement, je suis fier d’avoir un prix qui fait référence au travail de Philippe Caloni, que j’ai connu, et qui récompense l’exercice particulièrement difficile qu’est l’interview. L’interview, c’est ce que j’ai pratiqué dans toute ma carrière professionnelle à la télévision, comme en presse écrite."

Et de confier que l’interview dont il est le plus fier est celle du mentor des Frères Kouachi, l’Emir des Buttes Chaumont, Farid Benyettou: "Tout le monde m’a dit : « N’interviewe pas ce gars-là, ne l’invite pas, c’est un nid d’emmerdes ». Je pense que j’ai trouvé le ton juste avec lui. Je n’ai été ni moralisateur, je déteste cela, ni complaisant. J’ai regardé la caméra et j’ai dit : « Les téléspectateurs sont assez grands pour se faire leur idée ». "

Dans un communiqué, l'organisation confie: "Dans ce talk-show qu’il a créé, Thierry Ardisson confirme son inventivité dans l’infotainment, son professionnalisme et son audace dans sa manière d’interviewer une large palette d’invités issus de tous horizons. Personnalité incontournable, mais aussi clivante du Paysage Audiovisuel Français, particulièrement documenté dans la préparation de ses entretiens, Thierry Ardisson a installé Salut les Terriens ! comme l’une des émissions les plus regardées.".

Et d'ajouter: "C’est un art particulier de l’entretien et une personnalité hors norme que le Jury du Prix Philippe Caloni a tenu à récompenser."

Rappelons que le Prix Philippe Caloni est l’unique distinction récompensant l’interview en France.

Créé en 2007 par sa famille et ses amis professionnels, avec le soutien de la Société civile des auteurs multimedia, le Prix Philippe Caloni a déjà distingué Frédéric Taddeï (2007), Emmanuel Laurentin (2008), Nicolas Demorand (2009), Jean-Jacques Bourdin (2010), Jean-Michel Aphatie (2011), Anne-Sophie Lapix (2012), Marc Voinchet (2013), Thierry Demaizière (2014), Léa Salamé (2015).

Le jury du Prix Philippe Caloni est présidé par Jean-Noël Jeanneney.

Outre les anciens lauréats, il est composé de Pierre Bouteiller, Edouard-Vincent Caloni, Jacques Esnous, Emmanuel Moreau, Catherine Rougerie, et Dominique Souchier.



