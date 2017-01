Audiences TNT: "Iron Man" sur W9 à égalité avec le téléfilm "Borderline" sur France 2 à 1,6 million

09:15

W9 proposait un film. "Iron Man" a séduit 1.617.000 téléspectateurs, soit 6,8 % de parts de marché.

La chaîne est à égalité avec le téléfilm de France 2.

"Rambo 3" était diffusé sur C8 . Le film a séduit 1.160.000 téléspectateurs, soit 5,1 % de parts de marché.

Arte diffusait un documentaire. "Président Trump" a réuni 807.000 téléspectateurs et 4,3 % de parts de marché.

NT1 misait sur "On a échangé nos mamans". L’émission a réuni 799.000 téléspectateurs et 3,3 % du public.

TMC diffusait une série. Les deux épisodes de "Profilage" ont captivé 672.000 téléspectateurs, soit 2,9 % de parts de marché.

France 4 pariait sur une série américaine. "Cold Case" a captivé 582.000 personnes, soit 2,3 % du public.

"Le dernier Cheyenne" était programmé sur NRJ12 . Le film a réuni 552.000 personnes, soit 2,5 % de part de marché.

HD1 pariait sur un film. "Les canons de Navarone" a captivé 485.000 téléspectateurs, soit 2,3 % du public.

6Ter misait sur une série. "Once Upon a Time" a séduit 407.000 téléspectateurs, et 1,6 % du public.

France 5 proposait un magazine. "Le monde en face - Nuit debout" a convaincu 404.000 personnes pour 1,7 % du public.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Mayday, dangers dans le ciel" a séduit 358.000 téléspectateurs, et 1,4% du public.

Numéro 23 pariait sur une fiction. "Le silence de la mer" a convaincu 350.000 personnes, et 1,4 % du public.

Chérie 25 programmait un film. "Two lovers" a réuni 333.000 téléspectateurs et 1,4 % de part de marché.

CSTAR diffusait un divertissement. "Wild Transport" a attiré 116.000 téléspectateurs soit 0,5 % de parts de marché.

Gulli misait sur un film. "Sorcières, mais pas trop" a captivé 91.000 téléspectateurs pour 0,4 % du public.

France O misait sur une série. "Detectives" a séduit 71.000 personnes et 0,3 % du public.

