Décès de Pascal Garray, un des dessinateurs des Schtroumpfs, à l'âge de 51 ans

15:40

Le dessinateur belge Pascal Garray, l'un des dessinateurs phare des Schtroumpfs et de Benoît Brisefer, est décédé mardi à l'âge de 51 ans.

"Triste nouvelle, Pascal Garray s'est éteint ce matin à l'âge de 51 ans", a indiqué son éditeur Le Lombard dans un communiqué.

Originaire de Liège (Belgique), Pascal Garray avait rejoint le Studio Peyo (le studio de Pierre Culliford, alias Peyo, fondateur des Schtroumpfs, ndlr) en 1990.

"La famille de Peyo et ses collaborateurs pleurent un dessinateur de talent et un ami d'une simplicité et d'une chaleur irremplaçables", a indiqué Le Lombard dans son communiqué.