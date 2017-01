Après Jean-Jacques Goldman et Mimie Mathy, Pierre Palmade annonce à son tour qu'il ne participera pas à la tournée des Enfoirés cette année

10:15

Dès demain et jusqu'au 23 janvier prochain, la troupe des Enfoirés se produit à Toulouse pour des concerts au profit des Restos du Coeur .

Cette année, sur la scène du Zenith de la ville, les spectateurs ne retrouveront pas Pierre Palmade .

L'humoriste a fait cette annonce sur son compte Facebook .

"C'est avec grand regret que je ne serai pas aux Enfoirés cette année à Toulouse ! Ils vont être privés d'un grand chanteur et d'un grand danseur mais je compte sur Michele Laroque pour faire oublier tout ça !", explique-t-il en précisant que sa collègue "y sera".

Et d'ajouter : "Je suis bien sûr de tout cœur avec eux et la cause ! Partie remise, à bientôt".

Une autre personnalité ne sera pas présente, cette année, dans la troupe des Enfoirés : Mimie Mathy. La comédienne avait indiqué qu'elle ne serait pas sur la scène "pour des raisons de santé" : elle doit se faire opérer .

Pour cette nouvelle édition, Grégoire et Mc Solaar ont composé le titre - "Une chanson pleine d'espoir" - chanté par une trentaine d'artistes.

Les spectateurs découvriront deux nouveaux venus : Amir et Kendji Girac. Julien Clerc et Garou seront quant à eux de retour.

Comme tous les ans, TF1 diffusera le spectacle au cours du mois de mars.

