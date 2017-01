Sous la pression de ses fans, la chanteuse Jennifer Holliday annule sa participation à la cérémonie d'investiture de Trump

17:02

La chanteuse Jennifer Holliday a annulé sa participation à l'investiture de Donald Trump après avoir a été critiquée par ses fans des communautés gaie, lesbienne et afro-américaine.

L'interprète de And I'm Telling You s'est excusée dans un communiqué publié sur le site The Wrap .

Elle explique les raisons qui l'ont poussé à accepter de chanter pour la Make America Great Again! Welcome Celebration. "Je voulais seulement que ma voix apporte de l'espoir et que ma musique serve à soigner et unifier un pays profondément divisé. Malheureusement, je n'ai pas pris en compte le fait que ma participation serait vue comme un acte politique allant à l'encontre de mes propres croyances et serait considérée à tort comme mon soutien à Donald Trump et Mike Pence"

Ce dernier est gouverneur de l'Indiana et auteur du Religious Freedom Restoration Act, une loi controversée considérée comme une atteinte aux droits des LGBT rapporte le Figaro .

Holliday a terminé sa lettre en s'excusant : "S'il vous plaît, je vous entends et ressens votre douleur. C'est grâce à la communauté LGBT que ma carrière a continué et je vous suis profondément reconnaissante... Vous m'avez aimé fidèlement et sans condition et pendant tant d'années, je vous dois tant. " a t'elle conclu.

L'artiste, qui a récemment joué à Broadway dans «The Color Purple», a dit qu'elle était blessée par ces réactions de colère, qui comprenait des appels à boycotter sa musique.



Ben Affleck est-il inquiet de la Présidence de... par morandini