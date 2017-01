14:02

La saison 6 de Homeland a été lancée dimanche soir, sur la chaine Showtime. La série est diffusée en France sur Canal +.

Selon Alex Gansa, le narrateur de la série, qui s'est confié au Hollywood Reporter, la saison 6 de Homeland sera réajustée à cause de l'élection de Donald Trump.

Les scénaristes vont tenir compte de ce rebondissement électoral : "Je pense que le résultat des élections était autant un choc pour le reste du pays. Dire que nous l'avons pris calmement serait un mensonge complet. Ma première réaction a été: "Oh mon dieu, nous sommes maintenant sur le point d'être hors de propos."

Et d'ajouter: "Et puis on s'est rappelé que Homeland était une fiction. Dans le passé, d'autres événements du réel sont venus interférer avec la série. On s'en est tenus au plan initial. Notre histoire est une réalité parallèle qui apporte un commentaire sur l'actualité, on doit faire confiance à notre public pour le comprendre. "



