La vidéo impressionnante d'une kitesurfeuse française qui se retrouve face à un requin en Australie: "Je me dis que c'est fini!" - Regardez

13:39

La kitesurfeuse française Isabelle Fabre raconte sur sa page facebook avoir eu la peur de sa vie en rencontrant lors d'une sortie un requin blanc. Elle a posté la vidéo réalisée par un drone dans laquelle elle relate sa mésaventure.

"Vous connaissez, ces sessions hostiles, où on est seul au monde dans un endroit paradisiaque, avec un vent un peu foireux.. Bref je me suis mise à l'eau, Cyril me filmait avec le drone. Et la, rapidement, je vois cette énorme masse noire. Au début je me dis que c'est l'ombre de mon kite.. Vous connaissez, la blague habituelle.. Mais ah non, elle est la mon ombre.. Après, je crois que c'est encore un coup de flipper le dauphin."

Et d'ajouter :"Vous savez, ces dauphins qui ont la fâcheuse habitude de sortir l'aileron juste devant vous et vous faire frôler la crise cardiaque.Mais quand même, cette ombre, elle me tourne autour, et elle est plus grosse que ma planche.. Juste quand elle me passe en dessous je réalise que c'est un énorme requin blanc..Je fais demi tour mais le vent est super léger.. mes fesses tombent régulièrement dans l'eau et à chaque fois je crois que c'est la fin... J'entend Cyril qui hurle au loin "Requin !!! Isaaaa ! Barre toi" Que dire d'autre.. j'arrive à la plage tremblotante, j'ai vue ma vie defiler à chaque fois que je retombais dans l'eau. Bref j'ai ridé un grand blanc."



