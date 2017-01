Regardez le lancement du nouveau zapping de France 2 diffusé aujourd'hui à 17h25

17:13

Aujourd'hui, à 17h25, France 2 lancera un nouveau rendez-vous quotidien, intitulé VU .

Dans ce programme de six minutes, Patrick Menais et son équipe proposent un regard impertinent et libre sur le monde de l'image.

Sur la première pastille, postée il y a quelques minutes sur la page Facebook officiel du programme, les téléspectateurs retrouvent des courts extraits de plusieurs émissions diffusées ce week-end à la télévision.

Des programmes de France Télévisions, mais aussi d'autres chaînes comme TF1, Canal Plus ou encore BFMTV.

Les téléspectateurs retrouveront "VU" du lundi au samedi à 17h25 et, dès lundi prochain, à 16h40.

Patrick Menais est connu pour avoir été à la tête du "Zapping" de Canal Plus durant vingt-sept ans.

Pour voir ce premier numéro de "VU", cliquez ICI .

