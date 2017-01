EN DIRECT - Mexique: Fusillade dans une boîte de nuit de la cité balnéaire Playa del Carmen - Au moins 5 morts et 12 blessés

16:28

16h26: Deux Canadiens, un Italien et un Colombien figurent parmi les victimes, selon le procureur

16h01: Le festival BPM a diffusé un communiqué sur sa page Facebook précisant que l'attaque avait été perpétrée par un seul tireur devant la boîte de nuit.

15h58: Rached Qassem, un Libanais de 36 ans venu des Etats-Unis pour assister au festival avec des amis, témoigne: "Nous avons entendu un bruit et pensé que c'était des feux d'artifices de la boîte de nuit, avant de réaliser que quelqu'un était entré par la porte de secours et avait commencé à tirer".

Et d'ajouter: "J'ai regardé derrière moi et vu un homme tomber après avoir été touché à la tête. Juste après, mon ami à côté de moi a reçu une balle dans le dos".

"Quand on a compris que quelqu'un tirait, ça a été la panique. On s'est jetés au sol pendant que le tireur continuait de faire feu, après avoir tué un membre du service d'ordre à l'entrée. Il a tiré plus de 10 fois avant de partir par la porte de secours. On est restés allongés jusqu'à l'arrivée de la police", a poursuivi Rached Qassem.

15h16: Selon CNN, le bilan passe à 5 morts

14h42: Un dernier bilan fait état d'au moins quatre morts et 12 blessés.

Le bilan des victimes a été fourni par les organisateurs du festival de musique électronique sur Facebook.

Trois membres du personnel de sécurité du festival sont au nombre des morts, disent-ils sur leur page Facebook.

11h09: Au moins cinq personnes auraient été tuées dans une fusillade contre une discothèque de Playa Del Carmen au Mexique, à l'occasion d'un festival de musique.

Il s'agissait de la soirée de clôture marquant le dixième anniversaire du festival "BPM", auquel participent de nombreux touristes.

L'un des DJs, présent sur les lieux lorsque les coups de feu ont retenti a tweeté:

"Quelqu'un est entré dans le club à Playa Del Carmen et a ouvert le feu. 4-5 morts et de nombreux blessés. Restez dans vos hôtels si vous êtes au BPM".

10h53: La police, l’organisation et les réseaux sociaux ont annoncé une première fusillade dans l’un des plus gros clubs du festival, le Blue Parrot situé sur la cinquième, l’avenue de tous les boites de nuit de la ville, puis une seconde dans l’un des autres gros clubs de la ville, le The Jungle non loin du premier.

Cette deuxième fusillade n'est pas confirme pour l'instant

.

.

10h50: Selon les informations de la police, au moins 5 personnes ont trouvé la mort et de nombreux blessés sont à déplorer.

.

.

10h44: Une fusillade a éclaté ce matin dans une boite de nuit dans la station balnéaire Playa del Carmen et elle aurait fait entre 4 et 6 morts selon les différentes informations qui circulent sur les réseaux sociaux et citées par la chaîne ABC News.

La fusillade s'est produite au Blue Parrot Club lors d'une soirée qui marquait la fin d'un festival de musique électronique.

Un homme serait entré dans la boite de nuit et aurait ouvert le feu selon les premières informations.

Un scénario qui ressemble à ce qui s'est passé en Turquie même si à cette heure rien n'indique qu'il s'agisse d'une attaque terroriste.

.

Premières images

.



Mexique: Un homme entre et ouvre le feu dans... par morandini