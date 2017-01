16:30

Dans les années 90, les Spice Girls, groupe composé de Melanie Brown, Geri Halliwell, Emma Bunton, Victoria Beckham et Melanie Chisholm, ont connu un succès mondial avec des titres comme "Wannabe", "Too much" ou encore "Goodbye"

Pour fêter le ving­tième anni­ver­saire de la sortie de leur premier album, elles devaient toutes se retrouver sur scène.

Mais il semblerait selon la presse britannique, que Mel C et Victoria Beckham auraient entamé des poursuites judiciaires.

La première voudrait savoir si « la refor­­ma­­tion peut se pour­­suivre sans elle » car selon un proche, elle affirme que "c’est elle qui a donné sa crédi­­bi­­lité musi­­cale au groupe et qu’il ne peut pas y avoir de Spice Girls sans elle".

Pour la deuxième, elle interdirait de reprendre les tubes des Spice Girls sous peine de poursuites judiciaires. "

"Les filles sont dévas­tées. C'est une façon extrê­me­ment triste de mettre fin à toute cette aven­ture", confie un proche du dossier au Sun.



Le tube "Wannabe" des Spice Girls détourné pour... par morandini