La vidéo d'une Chinoise de 92 ans confinée dans une porcherie et maltraitée déclenche un scandale sur le web

14:31

C'est un véritable scandale qui a éclaté en Chine, et même dans le monde entier, après la publication d'une vidéo dans laquelle on voit une dame de 92 ans qui serait confinée dans une porcherie.

Cette dernière y aurait été cloîtrée par son fils et sa belle-fille, sans être suffisamment nourrie, et surtout battue et injuriée, rapporte le journal Nanguo Morning News.

Dans cette séquence, on peut entendre la femme dire d'une voix faible: "Je ne peux rien voir".

Le fils et la belle-fille de Mme Yang jurent de leur côté qu'elle s'est installée de son plein gré dans cette "cuisine", située à côté de leur maison. Ils démentent également l'avoir enfermée.

Mme Yang a depuis été secourue par des fonctionnaires du gouvernement local, et se trouve désormais hospitalisée afin de se rétablir.

Sur Internet, de nombreuses personnes n'ont pas caché leur colère, accusant sa famille de traitement "inhumain" et "bestial".

D'autres disent que le fils et la belle-fille de Mme Yang "seront traités de la même manière par leurs enfants lorsqu'ils seront vieux".



