Le grand avocat pénaliste Paul Lombard est mort dans l'après-midi à l'Hôtel des Invalides de complications pulmonaires

20:53

L'avocat et écrivain français Paul Lombard est mort, a appris aujourd'hui Le Figaro. Il avait 89 ans.

Il est mort dans l'après-midi à l'Hôtel des Invalides de complications pulmonaires, a indiqué à l'AFP son associé Olivier Baratelli, selon qui "c'est 65 ans d'un monde judiciaire qui s'en va". Il a été l'un des conseils de Gaston Defferre, Jean-Luc Lagardère ou Christian Ranucci, guillotiné en juillet 1976.

A cette occasion, il avait déclaré : "Je me souviens des bruits horribles qui brusquement viennent saigner le silence [...] le plus atroce, le bruit du seau d'eau que l'on lance sur la machine pour laver le sang d'un jeune homme". Paul Lombard a fondé le célèbre cabinet du boulevard Saint-Germain à Paris, Lombard Baratelli et associés.