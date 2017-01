"12 coups de midi" sur TF1: Claire, qui a fait tomber hier Christian, abandonne le jeu pour raisons personnelles

12:41

C'est un nouveau rebondissement incroyable qui vient de se produire aujourd'hui dimanche dans "Les 12 coups de midi" sur TF1.

Claire, celle qui a fait tomber hier, Christian, le champion du jeu depuis 192 émissions a jeté l'éponge alors qu'elle venait pourtant de remporter la nouvelle épreuve aujourd'hui dimanche!

Face à un Jean-Luc Reichmann surpris, Claire "nouveau maître de midi" a déclaré:

"Je ne peux pas revenir demain.... Car, demain matin j'ai des examens de droit pénal et administratif et je ne peux pas les rater...

Je ne pourrai donc pas être présente demain pour la suite du jeu."

Jean-Luc Reichmann a expliqué que c'était la première fois qu'une telle situation se se présentait dans l'émission.

Une surprise pour tous, y compris pour la production qui pensait tenir là une nouvelle star pour son jeu.

Ce rebondissement est intervenu alors que Christian a reçu son chèque de plus de 800.000 euros dans l'émission qui était diffusée aujourd'hui.

Juste avant de commencer le jeu, hier, Claire elle confiait:

"Je suis très mue d'être là car je regarde Christian à la télé depuis plusieurs semaines, et cela fait bizarre de se retrouver sur le plateau face à vous Je n'ai pas eu la chance de d'apprendre et d'acquérir une grande culture générale quand j'étais plus jeune parce que j'ai perdu mes parents très jeune.

Et puis j'ai un petit handicap de naissance qui fait que je ne vois pas très bien de loin... et de près aussi d'ailleurs.

Je me suis dit j'ai envie de me battre, de ne pas m’apitoyer sur mon sort, de rebondir, d'apprendre, de bouger....

C'est pour ça que j'essaye toujours d'être pétillante et positive".

