Des stars de la country et Jennifer Holliday joueront la veille de l'investiture de Trump pour le soutenir au Lincoln Memorial

17:20

Les chanteurs de country Toby Keith et Lee Greenwood ainsi que la chanteuse de Broadway Jennifer Holliday se produiront au Lincoln Memorial, ont annoncé les organisateurs de la cérémonie d'investiture.

L'événement, au cours duquel Donald Trump s'exprimera, sera gratuit, et aura lieu jeudi, la veille de la prestation de serment du 45e président des Etats-Unis.

Toby Keith, un des plus célèbres chanteurs country des années 90, avait sorti après les attentats du 11 septembre 2001 une chanson intitulée "Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)" (De la part des Rouges, Blancs, Bleus - les Américains en colère), appel passionné à prendre les armes en Afghanistan.