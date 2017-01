Tempête: Environ 35.000 foyers restent privés d'électricité ce matin dans plusieurs régions du nord de la France

11:44

Environ 35.000 foyers restent privés d'électricité ce matin dans plusieurs régions du nord de la France après la tempête qui a traversé le pays jeudi soir et vendredi matin, a informé le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis. La Normandie et la Picardie restaient les régions les plus touchées, avec, pour chacune, 16.000 foyers encore sans électricité.

En Champagne-Ardennes, c'était le cas aussi de 500 foyers, de 400 dans le Nord-Pas-de-Calais, ainsi qu'en Lorraine.

Le courant a été rétabli dans les autres régions, selon Enedis.

Les équipes techniques étaient concentrées ce matin sur la Normandie et la Picardie.

