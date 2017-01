"12 coups de midi" sur TF1 - Avant son élimination, Christian a répondu aux accusations de tricherie !

13:39

Ce matin, un peu avant 9h, jeanmarcmorandini.com vous révélait que c'est ce midi que Christian allait être éliminé sur TF1 dans "Les 12 coups de midi" après plus de 6 mois de participation, mais en repartant avec plus de 800.000 euros.

Une longévité exceptionnelle qui a valu à Christian des accusations de tricherie.

Sur les réseaux sociaux il a été accusé d'avoir les réponses avant l'émission, certains ont même affirmé qu'il avait un écran sur son pupitre avec les réponses, voir même une oreillette.

En octobre dernier, interrogé par Télé Loisirs, Christian avait répondu à ces accusations:

"Évidemment, je ne triche pas ! J'ai entendu tout et n'importe quoi, on a même dit que j'avais une oreillette...

TF1 ne prendrait jamais ce risque, c'est stupide !

On m'a également suspecté d'avoir les réponses sur mon pupitre.

C'est fou, parce que sur le plateau, le public le verrait.

Et je n'ai pas non plus les questions à l'avance !

Je viens au quotidien chez les gens. Du coup, je suis un personnage que l'on va aimer ou détester.

La jalousie vient bien sûr de mon exposition médiatique... et de l'argent.

Mais, soyons clairs, il y a une immense majorité de personnes qui me soutiennent."

