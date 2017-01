EXCLU - Aujourd'hui, après 6 mois de victoires, Christian va être éliminé des "12 coups de midi" avec Jean-Luc Reichmann sur TF1

08:32

Le dernier jour est donc arrivé...

C'est en effet aujourd'hui samedi, un peu après midi 30 que Christian va être éliminé et quitter le jeu de Jean-Luc Reichmann "Les 12 coups de midi" sur TF1.

Et si jeanmarcmorandini.com vous le révèle ce matin en exclusivité , c'est que Jean-Luc Reichmann a choisi de le dire lui-même à ses fans dans un message que nous avons repéré cette nuit. (Voir ci-dessous)

Après plus de 190 victoires dans l'émission Christian Quesada va repartir avec 809.392 euros.

Depuis le 4 juillet dernier, date de sa première victoire, Christian est devenu le chouchou des téléspectateurs et a fait s'envoler les audiences du jeu de la Une au point de frôler à plusieurs reprises les 40% de part de marché.

Originaire de l'Ain, Christian Quesada, père célibataire de deux garçons, était sans emploi lorsqu'il est arrivé au premier jour de tournage de l'émission l'été dernier. Il n'avait alors à l'époque que 60 euros sur son compte.

Comme il le confiait alors sur le plateau de Salut les Terriens! en décembre dernier, il avait dû emprunter de l'argent (19 euros) pour faire le déplacement en autocar jusqu'à Paris afin de participer aux 12 coups de midi.

Pour répondre aux attentes de la production qui demande à chaque candidat de venir avec dix tenues de couleurs différentes, il avait alors acheté 10 t-shirts à 2,50 euros.

"Je faisais pauvre, mais ce n'est pas une honte d'être pauvre" , confiait-il sur C8.

Malgré son élimination aujourd'hui, ce candidat espère rester longtemps sur le petit écran:

"J’aimerais beaucoup travailler à la télévision, que ce soit dans l’élaboration de questions, la sélection de candidats.

J’aimerais aussi proposer des petites astuces de culture générale dans des manuels scolaires.

La fiction m’intéresserait également. En fait, qu’importe le style, j’aime les nouvelles expériences".

.

Voici le message posté cette nuit à minuit pile par sur le FaceBook de Jean-Luc Reichmann et repérés par jeanmarcmorandini.com

.

Cher Christian,

Après plus de 6 mois d’une aventure qui a bouleversé votre vie à tout jamais, ce samedi 14 Janvier Vous, le plus grand Maître de Midi de l’histoire des 12 COUPS, êtes éliminé.

Vous que j'ai surnommé très rapidement « le Professeur » tant j'avais le sentiment de prendre une leçon à chaque émission, êtes devenu le candidat à la plus grande longévité de l’Histoire des Jeux TV.

Vous quittez ainsi les 12 Coups après 193 participations et une cagnotte record de 809 392€ que vous avez également fait gagner à nos téléspectateurs ... Ça fait rêver !

Outre cela, votre merveilleuse aventure restera pour tous une très forte émotion de télévision, un moment inoubliable de notre émission.

Vous qui, à votre arrivée, n’aspiriez qu’à rendre hommage à votre Maman, fan invétérée de notre rendez-vous, grâce à elle, grâce aux 12 Coups, grâce à TF1,

Vous qui n'aviez pas le sou, allez pouvoir à 52 ans manger à votre faim et déguster l'avenir bien plus sereinement avec Robin et Clément vos deux magnifiques enfants.

Félicitations à Vous Christian, oui Vous majuscule pour vos impressionnantes connaissances, pour vos démentielles performances sur la piste de danse, pour votre endurance et votre bienveillance à l'égard de nos équipes.

Merci avec un grand M Christian pour cette complicité que Vous avez su tisser tout au long de cette demie année passée à mes côtés.

Personnellement, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais Vous, du haut de vos 167 centimètres, Vous êtes maintenant le plus grand.

Vous qui avez été décrié, critiqué, Vous avez su répondre à quelques 5000 questions que je vous ai posées.

Vous, l'amoureux du Je de l'être et des Jeux de maux, Vous allez me manquer...

Surtout ne répétez pas ces mots qui pourraient se croiser, voire se griller sur la toile Mystérieuse, car mes propres propos pourraient être salis sur le pas toujours très Net.

À très vite.

Jluc Reichmann

.



Salut les terriens : le discours émouvant de... par morandini