Le rapport très gênant du CSA qui compte les personnes "non blanches" dans tous les programmes télé!

Si les personnes "perçues comme non blanches" ont été un peu plus nombreuses à la télévision l'an dernier, elles sont encore surreprésentées dans les activités marginales ou illégales, informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dans son rapport annuel paru vendredi.

Dans son baromètre de la diversité, publié depuis 2009, le CSA note que la représentation des personnes "perçues comme non blanches" a légèrement augmenté en deux ans (16% en 2016 versus 14% en 2014), pour retrouver un niveau équivalent à celui de 2013, grâce aux programmes de sport et aux fictions.

A l'inverse, ces personnes sont les moins représentées dans les programmes d'information (11% en 2016) qui "devraient refléter justement la diversité de la société française", relève le CSA. Dans les fictions, le CSA relève que fictions américaines et européennes accordent à ces personnes une place "significativement plus importante" que les fictions françaises.

Les "attitudes négatives" sont incarnées à 25% par des personnes "perçues comme non blanches" (contre 20% en 2015)et les "attitudes positives" le sont à 23% (contre 14% en 2015).

Le Conseil relève en outre que les personnes "perçues comme non blanches" sont surreprésentées dans les activités marginales ou illégales, à hauteur de 34%. Par ailleurs, la télévision fait la part belle aux catégories socio-professionnelles les plus aisées (CSP+), qui constituent 76% des personnes représentées à l'écran alors que seulement 27% des Français appartiennent à ces catégories.

Les moins de 20 ans et les plus de 65 ans sont encore très peu présents à l'antenne: 9% des personnes représentées ont moins de 20 ans et 4% ont plus de 65 ans alors que ces catégories constituent respectivement 25% et 19% de la population française, note le CSA. Le taux de personnes perçues comme handicapées demeure particulièrement faible (0,8% des personnages).

Le baromètre de la diversité 2016 a été réalisé à partir du visionnage de 2 semaines de programmes en mai et septembre sur 17 chaînes de la TNT gratuite et Canal+, durant les tranches horaires de 17H00 à 23H00, hors publicités et bandes annonces, et des JT de la mi-journée.



