Le directeur de Valeurs actuelles condamné pour avoir injurié des journalistes du Monde

13:02

Le directeur de l'hebdomadaire Valeurs actuelles, Yves de Kerdrel, a été condamné jeudi à 1.000 euros d'amende pour avoir injurié les journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qu'il avait notamment qualifiés de "valets" d'un "cabinet noir" contre Nicolas Sarkozy.

Le tribunal correctionnel de Paris l'a en outre condamné à verser à chacun des journalistes 1.000 euros de dommages et intérêts et la même somme au titre des frais de justice.

Le 14 octobre 2014, le directeur de la publication de l'hebdomadaire de droite avait tweeté: "Dans le prochain numéro de #Valeurs revoilà le cabinet noir contre #Sarkozy avec ses deux valets: les pseudojournalistes Davet et Lhomme".

Valeurs actuelles avait divulgué les rendez-vous du duo qui enquêtait sur Nicolas Sarkozy, démarche dénoncée par les rédactions des grands médias français comme portant atteinte au secret des sources.

Les deux journalistes du Monde avaient porté plainte. Lors de l'audience, Gérard Davet avait déploré la campagne menée contre lui et son collègue lors du retour en politique de Nicolas Sarkozy, qui a finalement été éliminé dès le premier tour de la primaire de la droite. La défense d'Yves de Kerdrel avait de son côté plaidé la relaxe, et estimé que les journalistes devaient se montrer tolérants envers la critique.

Le tribunal a estimé que les propos poursuivis stigmatisent MM. Davet et Lhomme de "manière particulièrement violente" et que les injures portées à leur encontre "n'apparaissant au surplus que le moyen d'atteindre, par ricochet, la cible réelle d'Yves Audren de Kerdrel et de son journal, à savoir l'Elysée".

MM. Davet et Lhomme ont publié en octobre dernier un livre de confidences de François Hollande ("Un président ne devrait pas dire ça"), embarrassant pour le chef de l'Etat et qui a provoqué une déflagration politique. Après la révélation de ses propos sur la magistrature, institution de "lâcheté", François Hollande avait fait part de ses profonds regrets.