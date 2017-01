Regardez les images de "The Wall", le nouveau jeu en access de TF1 dont le pilote sera tourné le 20 janvier prochain

10:07

C'est le jeu qui cartonne sur NBC et qui devrait très bientôt arriver sur TF1 en alternance avec Money Drop à 19h.

Dans le Figaro, Gilles Pelisson le PDG de TF1 annonce l'arrive prochaine de ce programme qui, selon le quotidien devrait être présenté par Arthur ou par Christophe Dechavanne ou pas Christophe Beaugrand.

La décision sera prise après les 3 pilotes qui seront tournées le 20 janvier prochain.

Le concept est à la fois simple et efficace car un couple de candidats doit répondre à des questions.

Si leur réponse est bonne, une balle verte tombe du haut d'un mur et se faufile à travers un enchevêtrement d'obstacles et fini par tomber dans une case à laquelle est associée une somme d'argent qui est ajoutée à la cagnotte finale des candidats.

Si leur réponse a une question est fausse, c'est une balle rouge qui tombe du haut du mur et la somme qu'elle désigne est cette fois retranchée de la cagnotte des candidats.

Dans la vidéo ci-dessous que vous propose de regarder jeanmarcmorandini.com vous allez également LeBron James, star de la NBA qui est producteur du jeu ux USA.

Sur NBC les candidats peuvent gagner plus d'un million de dollars, on ne sait pas si en France, TF1 mettra en jeu de telles sommes.

Diffusé en prime, à 20h, sur NBC, le jeu a attiré cette semaine 7 millions de téléspectateurs.

La chaîne se classait ainsi à la troisième place battue par la série NCIS sur CBS à plus de 10 millions et par les comédies de ABC qui ont attiré 200.000 personnes de plus que The Wall.

Regardez les images de "The Wall", le nouveau... par morandini