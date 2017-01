Mazarine Pingeot s'attaque une nouvelle fois à Karine le Marchand: "Elle ne supporte pas la critique !" - Regardez

10:04

"Karine Le Marchand n'a pas l'air de supporter la critique (...) J'en ai rien à foutre ! Ce que pense Karine Le Marchand..." Les propos de Mazarine Pingeot hier soir dans le Grand Journal de Canal Plus ne font pas améliorer les relations entre les deux femmes.

Et d'ajouter:

"Je ne regarde pas l’émis­sion et j’ai pas très envie de la regar­der.

Moi ce qui m’étonne c’est la promo­tion de l’in­time et du psycho­lo­gique chez un homme poli­tique au détri­ment du discours.

Voilà c’est très éton­nant.

Mais en même temps ça va avec la société, l’air du temps et puis la dérive de la société. Moi aussi dans un certain sens, cela m'intéresse mais je trouve que c’est plutôt attris­tant et inquié­tant, c'est justement pour cela qu'il ne faut pas le favoriser et l'encourager. "

Déjà, dans "On n'est pas couché", la fille de François Mitterrand avait expliqué à quel point elle n'appréciait pas Ambitions Intimes sur M6 ce qui avait provoqué une réaction immédiate de la journaliste d'M6 qui avait rappelé la publication des lettres intimes et personnelles de l'ancien Président de la République.

.



Mazarine Pingeot s'attaque une nouvelle fois à... par morandini