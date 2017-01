Primaire de la gauche: Agacé, Manuel Valls lance à Gilles Bouleau: "Je crois que vous n'êtes pas le porte-parole de François Fillon!"- Regardez

12/01 23:28

Ce jeudi soir, durant le débat de la primaire de la gauche, Manuels Valls a notamment évoqué le terrorisme: "Le rôle du chef de l'Etat, aujourd'hui, c'est d'armer la France. C'est de continuer à lui donner les moyens"

Avant d'ajouter: "Et c'est pour ça qu'après que nous ayons créé 9000 postes de policiers et de gendarmes, alors que la droite en avait détruit 13.000. Et que François Fillon propose de supprimer 500.000 fonctionnaires, et ça concernera forcément les forces de l'ordre..."

Gilles Bouleau a alors interrompu le candidat: "Pardonnez-moi, il a dit l'inverse. Il a dit spécifiquement que..."

Et Manuel Valls de l'interrompre à son tour avec un ton très agacé: "Pardon, je crois que vous n'êtes pas son porte-parole!"

"Pardonnez-moi?", a répondu, très étonné, le journaliste.

Regardez:



