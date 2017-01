Primaire de la gauche: Jean-Luc Bennahmias pousse un coup de gueule concernant le temps de parole - Regardez

12/01 22:16

Ce jeudi soir, lors du débat de la primaire de gauche, Jean-Luc Bennahmias a poussé un coup de gueule au sujet des temps de parole.

"Il va falloir mettre un tout petit peu les pendules à l'heure", a-t-il d'abord lancé.

Avant d'expliquer: "Il y a des sujets sur lesquels les 7 candidats, comme l'emploi et le pouvoir d'achat, peuvent parler de la même manière. Et déjà, le retard accumulé par ce qu'on appelle "les trois petits candidats", c'est quand même beaucoup!.

Et de poursuivre: "Je vous le dis quand même, il n'y a pas ici des candidats qui ont la parole sur des grands sujets, et d'autres qui parleraient sur des sujets annexes. Je vous le dis car, depuis le démarrage de la campagne, ça a été un peu trop souvent le cas. Nous avons autant d'idées à cette tribune que l'ensemble des candidats qui se présentent."

Face à ce petit coup de gueule, Gilles Bouleau a tenu à son tour à remettre les pendules à l'heure: "Il y a un juge de paix absolu ici qui est le chronomètre!"

